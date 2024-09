OL ‍: Lyon est un club sans pression, il est au paradis

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après une riche en carrière en Angleterre, Ainsley Maitland-Niles a rejoint l’OL en tant que joueur libre il y a un an. Et l’international anglais s’est parfaitement acclimaté à son nouveau club.

Il y a les transferts qui font du bruit, avec de grosses sommes en jeu et une médiatisation importante et il y a les transferts plus discrets qui s’avèrent souvent être les plus judicieux. La venue il y a un an d’Ainsley Maitland-Niles à l’Olympique Lyonnais s’inscrit clairement dans la deuxième catégorie. Libre après avoir passé une grande partie de sa carrière à Arsenal, celui qui a également porté les couleurs de West Bromwich, Rome et Southampton en prêt a rejoint l’OL en tant que joueur libre. Capable de jouer latéral gauche, latéral droit, piston et même milieu de terrain si besoin, l’Anglais de 27 ans est une très bonne pioche.

Maitland-Niles savoure son intégration à l'OL

Titulaire indiscutable de Pierre Sage depuis la prise de fonctions de l’entraîneur de 45 ans, Maitland-Niles a trouvé sa meilleure position en tant que piston droit dans le 3-5-2 de Pierre Sage qui lui permet de cohabiter avec Clinton Mata. En interview sur le site de l’OL avant la réception de l’Olympiakos, « AMN » a confirmé que son intégration réussie à Lyon avait eu un impact sur ses bonnes performances sur le terrain. Maitland-Niles a également reconnu que la pression à l’OL n’a pas grand chose à voir avec celle qu’il a connu par le passé à Arsenal et que cela était plus facile à gérer pour lui.

« Oui, bien sûr, ce n’est pas toujours facile quand tu es jeune et que l’on place de grandes attentes en toi. Il faut rester concentré et faire de son mieux pour devenir la meilleure version de soi-même. Mais c’est vrai que je ressens moins de pression depuis que je suis à l’OL. J’ai trouvé un endroit où je me sens bien et où je peux être moi-même. Je peux exprimer mon talent sur le terrain, et c’est vraiment agréable d’avoir cette liberté. Je ne me suis pas vraiment fixé d’objectifs personnels, mais plutôt des objectifs pour l’équipe » a glissé Maitland-Niles, joueur précieux pour l’Olympique Lyonnais, qui pourrait souffler comme une partie de ses coéquipiers face à l’Olympiakos jeudi soir en Europa League. En effet, au vu de son effectif pléthorique, Pierre Sage pourrait opérer de nombreux changements. Et cela même si l’expérience européenne d’un Maitland-Niles serait sans doute utile aux Gones sur ce genre de rencontre à forte pression.