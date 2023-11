OL ‍: Lyon est presque en Ligue 2, un joueur craque

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Battu par Lille dimanche soir à domicile (0-2), l’OL reste englué à la dernière place du classement à quatre points de Lorient, premier barragiste.

L’éclaircie entrevue avant la trêve internationale avec la victoire sur la pelouse de Rennes n’aura pas duré très longtemps pour les supporters de l’Olympique Lyonnais. Battue par Lille dimanche soir, l’équipe de Fabio Grosso est toujours en crise. Sur le plan comptable, la situation est alarmante puisque les Gones ne comptent que sept points et accusent déjà un retard de quatre unités sur le premier barragiste, Lorient. Chez les joueurs, difficile d’être optimiste d’autant que les changements incessants de Fabio Grosso les empêchent d’avoir ne serait-ce que quelques repères.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par skly_alv (@s.alvero80)

Après la défaite contre Lille au Groupama Stadium, le jeune milieu de terrain lyonnais Skelly Alvero a reconnu que la situation était extrêmement critique. Au point de déjà s’imaginer en Ligue 2, ou presque. « On est déçu, ça reste une défaite, c’est compliqué pour le collectif après la bonne note à Rennes. Aujourd’hui, on replonge un peu en espérant que ce ne soit pas… la fin quoi » marmonne le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, très inquiet, avant de poursuivre.

Skelly Alvero inquiet pour le maintien de l'OL

« La situation se complique mais elle l'était assez déjà, ça continue juste. La fin… ce n’est pas un mot pour pointer quelque chose. Il va falloir casser cette dynamique au plus vite en fait. Pour ça, on laisse tout entre les mains du coach (Fabio Grosso). On lui fait totalement confiance et on essaiera de voir ce qu’il adviendra. C’est quand même compliqué de tout le temps avoir la tête levée. Ça fait partie de mon expérience. Pour un joueur de ma génération, arriver dans un club et dès la première saison, jouer le maintien, c’est compliqué mais ça nous rendra plus fort, ça me rendra plus fort » a analysé Skelly Alvero, lequel tente de rester confiant pour la suite des évènements même si la lutte pour le maintien s’annonce plus difficile que jamais pour les joueurs de l’Olympique Lyonnais.