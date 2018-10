OL : Lyon est moyen ? Genesio pointe du doigt les coupables

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Invité à juger le début de saison de son Olympique Lyonnais, Bruno Génésio n'a pas hésité à mettre une sale note à sa formation.

Sixième de Ligue 1 à deux points du podium et de l'OM, et leader de son groupe en Ligue des Champions devant Manchester City... Ainsi est le tableau noir du club rhodanien pendant cette trêve internationale du mois d'octobre. Un bilan plutôt correct, auréolé de hauts, avec des victoires contre City (2-1) et Marseille (4-2), mais aussi de bas, avec des défaites face à Reims (0-1) et Nice (0-1). Mais pas question que Lyon soit satisfait de ces performances, car Bruno Génésio attend bien mieux pour la suite de la saison, même s'il faut faire avec un défaut inévitable : le manque d'expérience de ses très jeunes joueurs.

« Une note sur 10 pour le début de saison de l'OL ? Je mets cinq. Parce qu'en championnat, on est en retard par rapport à ce qu'on espérait, même si lorsqu'on observe les saisons précédentes, on est dans les mêmes temps de passage. Cinq aussi parce qu'en Champions League, on a fait un bon début, qui compense un peu ce départ mitigé en championnat. L'irrégularité ? Il est vrai qu'à l'intérieur d'un match, ou même dans une série de matchs, on peut être assez inconstants. Ça s'explique essentiellement par la jeunesse de notre effectif. On est la deuxième équipe la plus jeune de notre championnat. On échange beaucoup avec les joueurs pour leur donner confiance. Lyon dépendant de son trio offensif ? Je pense que ce qui nous manque cette année, c'est une efficacité offensive, on se crée énormément d'occasions, on n'en convertit pas suffisamment... », a expliqué, sur le Canal Football Club, Génésio, qui ne surfe donc plus sur l'euphorie. En même temps, le nul contre Donetsk en C1 (2-2) et la claque reçue contre le PSG en L1 (0-5) juste avant la pause internationale prouvent que les Gones ont encore beaucoup de travail...