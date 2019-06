OL : Lyon est gourmand au mercato, l'Angleterre panique

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

En plus de Ferland Mendy, Nabil Fekir et Tanguy Ndombele, un quatrième joueur est très courtisé à l’Olympique Lyonnais.

Il s’agit de Bertrand Traoré, lequel était pourtant un remplaçant en fin de saison aux yeux de Bruno Genesio. Mais l’international burkinabé jouit d’une très belle cote en Premier League, où il a notamment évolué sous les couleurs de Chelsea par le passé. La semaine dernière, L’Equipe confiait que l’Olympique Lyonnais avait ouvert des discussions avec Everton pour le transfert de son n°10. Pour l’heure, celles-ci n’ont pas abouti. Et pour cause, les positions des deux clubs sont encore assez éloignées…

En effet, le Daily Mirror affirme que l’Olympique Lyonnais réclame la coquette somme de 40 ME pour lâcher son joueur, complimenté par Juninho lors de la première conférence de presse du Brésilien, la semaine dernière. De son côté, Everton n’est pas prêt à investir une telle somme sur un joueur n’ayant inscrit que 7 buts en Ligue 1 cette saison. Mais les Toffees ne comptent pas lâcher l’affaire aussi facilement, et pourraient tenter de convaincre Jean-Michel Aulas d’accepter une offre à hauteur de 30 ME. Ce qui permettrait d’ores et déjà à l’OL de réaliser une belle plus-value avec l’ancien attaquant de l’Ajax Amsteram, qui a posé ses valises dans le Rhône il y a deux ans. A l’époque, Lyon avait déboursé 10 ME pour le faire venir de Chelsea.