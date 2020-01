OL : Lyon doit battre des monstres pour débuter son mercato

Dans : OL.

Dans le dossier Gedson Fernandez, cela devient compliqué pour l'Olympique Lyonnais, car la concurrence est très riche dans le dossier du joueur de Benfica.

Avant la reprise du club rhodanien face à Bourg-en-Bresse ce samedi soir en 32es de finale de la Coupe de France, Rudi Garcia a été cash par rapport à ce marché de janvier : « On cherche un joueur offensif et un latéral ». Si les pistes se font rares pour le poste défensif, les rumeurs se multiplient par contre en attaque. Sauf que l’OL subit échec sur échec... Puisqu’après Thomas Lemar, Julian Draxler, Kevin Gameiro ou Hatem Ben Arfa, Lyon s’apprête à perdre une nouvelle bataille avec Gedson Fernandes. Courtisé par les Gones depuis quelques jours, le milieu offensif de 20 ans serait effectivement plus proche de West Ham.

D’après RMC, les Hammers ont effectivement « une longueur d'avance dans ce dossier ». Et si « l’OL n’est pas définitivement écarté, les Anglais souhaitent aller vite pour conclure le deal », basé sur un prêt d’un an et demi avec une option d’achat de 40 millions d’euros. Très peu utilisé à Benfica, vu que Bruno Lage ne l’a plus aligné en championnat depuis début novembre, l'international portugais est aussi suivi par l’Inter Milan. Mais c’est bel et bien la formation de David Moyes qui a les cartes en main, surtout que le joueur serait plus tenté à l’idée de rejoindre le seizième de Premier League que l’OL et que la formation londonienne a des moyens financiers colossaux. Un nouveau coup dur pour Lyon, qui devra donc aller voir ailleurs pour trouver le remplaçant de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaïde.