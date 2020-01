OL : Lyon dit oui au transfert de Dembélé, Riolo a tout compris

Dans : OL.

Pressé par Chelsea pour vendre Moussa Dembélé, l’Olympique Lyonnais a envoyé un communiqué pour clarifier sa position. Pas convaincant pour Daniel Riolo.

L’OL a fait savoir que son intention n’était pas de vendre Moussa Dembélé, et de continuer donc l’aventure avec son buteur, le seul qui soit encore opérationnel à l’heure actuelle. Mais pourtant, contrairement à certaines sorties précédentes, l’international espoir n’a pas été décrit comme intouchable, ou intransférable. Cela laisse la porte ouverte aux discussions et aux offres de grande ampleur, estime Daniel Riolo.



« Dembélé ? Il y a eu une belle offre pour Dembélé l’été dernier. Moi à travers le communiqué du club j’ai l’impression que Lyon considère qu’en cas de bonne offre pour Dembélé cet hiver, il peut partir. Et à Dembélé, tu peux ajouter Tousart et je vais même aller plus loin : tu as envie de garder qui aujourd’hui à Lyon ? Très franchement, un club qui veut être à un haut-niveau ne peut pas se contenter de Dembélé. Tu ne peux pas vendre tout le monde, mais quel joueur es-tu sur de garder à tout prix, potentiellement ? Denayer ok, Lopes ok, Aouar… Je ne sais même pas. Il n’y a rien de convaincant à Lyon sur les dernières saisons », a envoyé, dans des propos rapportés par FootRadio.com, le consultant de RMC, pour qui l’OL ne devrait refuser quasiment aucune offre sur le marché des transferts. Embêtant pour un club qui doit surtout recruter cet hiver.