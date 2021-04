OL : Lyon champion, le message fort d'Aulas

Dans : OL.

Quatrième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais compte cinq points de retard sur Lille à six journées de la fin du championnat.

Mathématiquement, tout est encore jouable pour l’OL qui peut à la fois terminer champion de France ou alors finir la saison en catastrophe en dehors des places qualificatives pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Dimanche soir, Lyon était dans l’obligation de l’emporter à domicile contre Angers pour encore croire en ses chances de réaliser un exploit dans la mesure où le PSG, Lille et Monaco avaient gagné leurs matchs respectifs avant l’affiche entre l’OL et les Angevins. Les coéquipiers de Memphis Depay, auteur d’un doublé, n’ont pas tremblé (3-0). Il faut dire qu’avant le match, ils ont été galvanisés par un message de Jean-Michel Aulas dans les entrailles du Groupama Stadium.

« Tout peut encore arriver »

Le président de l’OL n’est pas du genre à empiéter sur le travail de son entraîneur mais cette fois, Jean-Michel Aulas avait décidé de placardiser un message fort dans le vestiaire de ses joueurs avant la rencontre contre Angers, des images captées par OL-TV. « Tout peut encore arriver, cela dépend de VOUS. Svp, TOUT donner et même PLUS, si vous le pouvez. J’ai confiance en vous. Et vous ? » avait affiché Jean-Michel Aulas dans le vestiaire rhodanien. Une initiative qui a visiblement permis aux Gones d’aborder ce match avec le plus grand sérieux. En difficulté ces dernières semaines, les hommes de Rudi Garcia ont galéré pour éliminer le Red Star en Coupe de France. Mais sur ce match face à Angers, les partenaires de Lucas Paqueta ont dégagé une sérénité appréciable. Une chose est certaine, la prise d’initiative de Jean-Michel Aulas a été nettement saluée par les supporters de l’Olympique Lyonnais sur les réseaux sociaux. Les Gones devront maintenant confirmer ce succès précieux dès dimanche prochain face à Nantes.