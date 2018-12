OL : Lyon-Barça, c'est une pluie d'or qui va tomber sur l'OL !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le 19 février prochain, l'Olympique Lyonnais recevra le FC Barcelone au Groupama Stadium en huitième de finale aller de la Ligue des champions, et c'est déjà la ruée pour essayer d'obtenir un ticket pour la visite de Lionel Messi et ses coéquipiers à Lyon. Dès vendredi, les abonnés de l'OL pourront acheter des billets, tandis que les détenteurs du Pass 3 matches, privés de l'affiche Lyon-Donetsk en raison d'un huis-clos, auront droit à une place pour ce match face au Barça. Mais quoi qu'il en soit le record de recette du stade lyonnais, à savoir 3,5ME contre Manchester City, va voler en éclats.

Car avec la certitude de vendre toutes les places du Groupama Stadium, y compris les 6.000 sièges VIP, le club de Jean-Michel Aulas devrait franchir la barre des 4ME de recette. C'est ce qu'annonce Pierre Rondeau, spécialiste de l'économie du sport. « Lyon - Barcelone en ligue des Champions, au Groupama Stadium, c'est très certainement plus de 4 millions € de recettes match-day. Un adversaire aussi connu et prestigieux, ça va faire exploser les recettes billetterie et les retombées économiques », explique le co-directeur de l'Observatoire Sport et Société. Et tout cela sans compter le chèque que l'UEFA fera à l'Olympique Lyonnais en fin de saison. On comprend bien pourquoi Jean-Michel Aulas se bat chaque saison pour essayer d'avoir l'OL en Ligue des champions...