OL : Lyon augmente son offre pour la pépite Pelkas !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais semble vouloir insister concernant la signature de Dimitrios Pelkas, le milieu grec de Fenerbahçe. Une deuxième offre aurait été transmise en Turquie.

Les récents contacts supposés entre Juninho et les dirigeants de Fenerbahçe pour envisager le transfert de Dimitrios Pelkas avaient échoué, ces derniers étant déterminés à ne pas vendre leur joueur à moins de 10 millions d’euros, sachant qu’une partie de cette somme sera reversée au PAOK d’où le milieu de terrain de 27 ans avait été transféré lors du mercato estival 2020 moyennant 2 millions d’euros. Après ce refus initial, l’Olympique Lyonnais est revenu à la charge affirme ce lundi le quotidien turc Takvim. Le milieu offensif du Fenerbahçe, international avec la Grèce, suscite de nombreux intérêts en Europe, Bologne et le Rubin Kazan étant également cités comme dans la course pour recruter le joueur formé au PAOK.

Lyon doit encore offrir plus pour Pelkas

Le média turc précise qu’après une première proposition de 6 millions d’euros, refusée, Jean-Michel Aulas a offert 7,5 millions d’euros à son homologue de Fenerbahçe pour recruter Dimitrios Pelkas. Mais pour l’instant, la position du responsable du club d’Istanbul est ferme. « Le président Ali Koç a indiqué qu’il y avait des offres pour Pelkas, mais qu’il ne vendrait pas son joueur tant que le montant souhaité ne sera pas atteint », précise le journaliste de Takvim. Pour l'instant, le dossier du milieu de terrain serait à l'arrêt, l'Olympique Lyonnais n'étant pas encore prêt à mettre les 10 millions d'euros exigés par Fenerbahçe. Mais du côté de la formation stambouliote on s'attend à ce que les discussions reprennent rapidement avec l'OL ou un autre club pour celui qui a été l'une des révélations de la saison dans le championnat de Turquie.