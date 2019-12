OL : Lyon a un conseiller très spécial pour le mercato

Dans : OL.

C'est une évidence, l'Olympique Lyonnais va devoir se renforcer au mercato, et pas seulement pour compenser les joueurs blessés. Reste que l'OL ne doit pas tomber dans le panic buy.

Rudi Garcia a déjà confié qu’il était en quête d’un latéral et d’un joueur offensif au mercato d’hiver, le coach de l’OL prévenant tout de même qu’il ne souhaitait pas recruter juste pour le plaisir, mais qu’il voulait des joueurs vraiment capables de renforcer Lyon pour la deuxième partie de saison. Cependant, pour Hervé Penot, il est clair que du côté de l’Olympique Lyonnais on doit avancer ses pions avec une infinie prudence à partir du 1er janvier. Car les choix à venir seront plus que décisifs.

Via Twitter, le journaliste a donné sa version des faits. « Les résultats de l’OL rappellent que les entraîneurs ne sont pas des magiciens. Garcia découvre lui aussi les problèmes d’équilibre. Le manque de caractère du groupe. En plus sans Depay. Pas si simple à gérer. Mercato important. Faudra pas se tromper. Donc ne pas se précipiter, explique Hervé Penot, qui estime que les joueurs en place n’ont pas non plus toujours été la hauteur des attentes et que l’heure du réveil a sonné. A force de pointer les entraîneurs successifs de l’OL , on en oublie les acteurs principaux. J’ai souvent dit que l’effectif était surcoté car pas équilibré, notamment. Le recrutement estival ne fonctionne pas en plus et Aouar doit devenir un patron. Année 2020 importante pour lui. » Autrement dit, chacun va devoir se regarder dans la glace afin de ramener l'Olympique Lyonnais dans une position plus honorable au classement de Ligue 1.