OL : Lyon a trouvé son directeur sportif, enfin presque

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis plus d'un an, l'Olympique Lyonnais s'est mis en quête d'un directeur sportif et régulièrement le dossier revient dans les discussions, le nom de Juninho étant évoqué sans que cela se concrétise. Encore une fois questionné sur ce thème, Jean-Michel Aulas a confié que les choses n'avaient pas réellement avancé, mais que finalement l'OL avait un fonctionnement qui lui permettait de ne pas avoir officiellement de directeur sportif, Florian Maurice ayant un peu ce costume en plus de celui de patron de la cellule de recrutement.

« En admettant que Florian Maurice se rapprochait de plus en plus d’un rôle de directeur sportif avec une grande crédibilité quand il parle avec des clubs comme City, le Real ou Chelsea, et tous les autres avec lesquels il intervient. La tendance à ce jour est de rester en l’état, sachant que Juninho travaille avec nous sur la partie brésilienne. Il viendra sans doute un jour au club. Est-ce que ce sera en tant qu’entraîneur, conseiller sportif ou un rôle d’ambassadeur, je ne sais as encore, mais il a confiance en nous », a expliqué Jean-Michel Aulas, qui tient visiblement à faire revenir Juninho un jour à Lyon.