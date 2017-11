OL : Lyon a recruté un « tueur » et c’est kiffant avoue Tousart

Dans : OL, Ligue 1.

Critiqué pour sa maladresse technique et son égoïsme dans le jeu vis-à-vis de ses partenaires en début de saison, Mariano Diaz a réussi à mettre tout le monde dans sa poche à l’Olympique Lyonnais. Il faut dire qu’après un tiers du championnat, l’international dominicain a déjà marqué 10 buts et délivré 3 passes décisives. Difficile de critiquer un attaquant ayant des statistiques à ce niveau. Interrogé sur les ondes de RMC au sujet de l’ancien buteur du Real Madrid, Lucas Tousart a confirmé que Mariano Diaz avait quelques défauts dans son jeu, mais…

« C’est encore un très jeune joueur. C’est la première saison où il est amené à jouer tous les matchs. Il découvre la L1. Le coach lui parle beaucoup, lui demande de ne pas s’éparpiller. C’est vrai qu’il a parfois tendance à vouloir faire la différence tout seul. Mais au fur et à mesure, il apprend avec ses coéquipiers de devant. Il doit progresser notamment dans ce domaine, mais il nous apporte beaucoup à la récupération. Il ne lâche rien. Et devant le but, c’est vraiment un tueur » a lancé l’indispensable milieu de terrain de l’OL. Ce mercredi face au LOSC, il sera encore l’une des armes offensives principales de l’équipe de Bruno Génésio pour conforter cette place de dauphin du Paris Saint-Germain obtenue le week-end dernier.