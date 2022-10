OL : Lula élu au Brésil, Juninho promet des titres à Lyon !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Juninho n'a jamais masqué son opposition à Jair Borsolano et son soutien à Lula, finalement élu président du Brésil. Et forcément, la légende de l'OL s'est souvenue d'un détail.

La bataille a fait rage au Brésil à l’occasion du second tour des élections présidentielles, et c’est finalement l’ancien président de la République, Lula, qui retrouve son poste, le candidat de la Gauche ayant battu d’un souffle le président sortant, Jair Bolsonaro. Un résultat qui a fait le bonheur de ceux qui n’en pouvaient plus d’avoir à la tête du Brésil un chef de l’état ouvertement raciste et homophobe, et parmi ces derniers il y Juninho, soutien de longue date de Lula. Même s’il a quitté il y a un an l’Olympique Lyonnais dans les conditions que l’on connaît, l’ancien joueur et directeur sportif de l’OL a toujours gardé des contacts dans la capitale des Gaules, et notamment du côté des médias locaux. Ce lundi, Thomas Lacondemine, journaliste et biographe de Juninho, dévoile un message reçu de ce dernier.

Juninho n'a pas oublié son histoire à Lyon

Il va me tuer, mais tant pis, je ne résiste pas à l'envie de publier le message WhatsApp envoyé par @Juninhope08 cette nuit 😅

❤💙 pic.twitter.com/ugXUK3r49u — Thomas Lacondemine (@Tlacondemine) October 31, 2022

Commentait la victoire de Lula lors des élections brésiliennes, Juninho y a vu comme un signe positif pour l’Olympique Lyonnais. « Lula devient président quand j’arrive à l’OL. Et pendant qu’il est président, on a gagné 7 titres. Bon signe », a écrit la légende brésilienne de l’OL à Thomas Lacondemine, qui avoue avoir hésité à relayer ce message privé de Juninho. On ne sait pas ce qu'il adviendra du Brésil, mais du côté de Lyon on espère que l'histoire va se répéter durant la présidence Lula. Quoi qu'il en soit, à ceux qui en doutaient, même s'il est parti fâché de Lyon, Juninho a toujours le cœur qui bat pour l'Olympique Lyonnais et garde un oeil sur les performances de l'équipe désormais entraînée par Laurent Blanc, à qui il avait préféré Rudi Garcia en 2019