OL : Lopes attend les siens en mode guerre froide à Moscou

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

En difficulté en championnat, l’Olympique Lyonnais joue sa crédibilité sur cette double confrontation face au CSKA Moscou, qui commence ce jeudi soir. Pour aller chercher un quart de finale et redonner un nouvel élan au club, les Lyonnais seraient bien inspirés de ne pas compromettre leur qualification dans la froideur moscovite. Malgré ces conditions délicates, Anthony Lopes a fait passer un message très clair à ses coéquipiers. Si le jeu collectif n’est pas au point ces derniers temps, il demande aux siens de mettre le paquet sur l’engagement pour éviter une nouvelle déconvenue.

« En ce moment, on fait beaucoup de déplacements... Ça fait plaisir de découvrir un nouveau pays, d'autres athlètes. Mais à nous de faire ce qu'il faudra pour être présent et passer ce tour. On a pu découvrir en sortant de l'avion ce grand froid mais c'est un détail. Sur le terrain, ça ne compte pas. On fait abstraction de ça et on doit se faire très mal tout simplement », a demandé le portier rhodanien, qui n’est pas le dernier à aller au contact quand ça chauffe, et espère que les joueurs de l’OL s’inspireront un peu de son engagement total pour éviter de sombrer dans la VEB Arena.