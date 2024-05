OL ‍: Lucas Perri titulaire en finale, Pierre Sage a tranché

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Pierre Sage a souhaité faire durer le suspense jusqu'au dernier moment, mais ce mercredi l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a désigné le gardien de but titulaire pour la finale de la Coupe de France.

Habituel titulaire en Coupe de France contre légendaire gardien de but l'OL, c'est une décision difficile que l'entraîneur rhodanien devait prendre à quelques jours de la finale contre le Paris Saint-Germain. Pierre Sage l'avait confié la semaine passée, il ne voulait pas démobiliser Anthony Lopes et Lucas Perri en communiquant trop tôt, mais cette fois les deux gardiens de but lyonnais savent à quoi s'en tenir.

L'Equipe révèle qu'à trois jours de la finale de la Coupe de France entre l'OL et le PSG, le technicien rhodanien a réuni ses deux portiers afin de faire savoir que c'est Lucas Perri qui sera dans les buts face aux champions de France. Un choix qui semble logique puisque le futur numéro 1 de l'Olympique Lyonnais a été titulaire lors de cette campagne de Coupe de France, mais qui pouvait être remis en cause par le fait qu'Anthony Lopes va quitter l'OL et que ce match aurait pu être un formidable jubilé pour celui qui a fait toute sa carrière à l'Olympique Lyonnais.

Anthony Lopes va quitter l'OL sans jouer cette finale

🦁 Anthony Lopes après la qualif' de l'#OL :



💬 "On a fait le taf mais eux aussi en tribunes ils ont fait le taf, ils n'ont pas lâché" pic.twitter.com/7b6jULGub2 — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) May 19, 2024

Lopes devait toutefois s'attendre à cette décision, car c'est en larmes qu'il avait quitté la pelouse du Groupama Stadium dimanche soir après le dernier match de Ligue 1 contre Strasbourg. Le gardien de 33 ans avait probablement compris que sa carrière lyonnais était désormais terminée et que samedi soir face au LOSC il sera sur le banc de touche au moment où l'OL peut rêver d'une Coupe de France. De son côté, Lucas Perri devra démontrer face à l'ogre de la Ligue 1, qui a battu deux fois Lyon sur le score sans appel de 4-1 cette saison, qu'il mérite bien cette place de titulaire qui l'attend la saison prochaine à Lyon.