OL : Lucas Paqueta dans le radar du Real Madrid !

Dans : OL.

Après une saison convaincante sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta suscite à nouveau l'intérêt en Europe et notamment celui du Real Madrid.

Lorsque Juninho a fait venir Lucas Paqueta de l’AC Milan le 30 septembre dernier pour 20 millions, nombreux sont ceux qui ont pensé que l’Olympique Lyonnais avait légèrement craqué, y compris même chez les supporters de l’OL. Il est vrai que le passage de l’international brésilien pendant 18 mois à Milan n’avait pas été glorieux, et ne justifiait pas les 38,5 millions d’euros dépensés par les Rossoneri pour le faire venir de Flamengo. Mais sous le maillot du club de Ligue 1, Lucas Paqueta a retrouvé toutes ses qualités, contribuant aux bonnes performances de Lyon, malgré la déception finale. Présent dans l’équipe-type de la saison 2020-2021, le milieu de terrain a planté 9 buts et a démontré toute sa rage de vaincre notamment en versant quelques larmes après avoir commis une boulette lors du choc face à Lille en avril dernier.

Ce retour en grâce de celui qui est titulaire avec le Brésil lors des matchs disputés actuellement dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022 n’a pas échappé à plusieurs clubs, et non des moindres. Selon le média spécialisé DefensaCentral, qui se consacre au Real Madrid, Juni Calafat, officiellement responsable du football international pour le club espagnol et officieusement très impliqué dans le mercato, a un œil plus qu’attentif sur les performances de Lucas Paqueta. Le dirigeant madrilène aurait proposé à Florentin Perez de déjà passer à l’action pour le milieu international brésilien de l’Olympique Lyonnais plutôt que d’attendre. Actuellement, Lucas Paqueta est lié jusqu’en juin 2025 avec le club de Jean-Michel Aulas, ce qui assure à l’OL une négociation sereine si négociation il y a pour un joueur dont la valeur est passée de 20 millions d’euros à 30 millions d’euros en un an.