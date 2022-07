OL : Lucas Paqueta au placard, Bosz se moque

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Lucas Paqueta a joué son deuxième match de préparation avec l'Olympique Lyonnais, ou plutôt sa deuxième mi-temps de préparation. Le Brésilien ne joue pas avec l'équipe censée débuter la saison.

Contre Bourg-en-Bresse, samedi dernier, Lucas Paqueta avait évolué avec l’équipe lyonnaise de la seconde période, l’entraîneur néerlandais de l’OL ayant changé la totalité de son onze à la pause. Et déjà, cette équipe ressemblait à l'équipe 2. Face au Dynamo Kiev, le milieu de terrain brésilien de Lyon a cette fois débuté la rencontre, mais avec de jeunes joueurs lyonnais. Dans ce onze de départ, outre Lucas Paqueta, on trouvait aussi Léo Dubois, Tino Kadewere et Rémy Riou, qui ne sont pas programmés pour être des cadres de Lyon pour la saison prochaine. Pour le deuxième match contre cette même équipe de Kiev, où ne figurait pas Paqueta, on trouvait une formation qui ressemble clairement à celle qui pourrait débuter le championnat de Ligue 1. Tout cela sent bon le départ pour l’ancien joueur de l’AC Milan, dont le nom circule en Premier League, et notamment du côté d’Arsenal, même si rien n’est fait. En attendant, le joueur de 24 ans est toujours dans l’effectif du club de Jean-Michel Aulas et représente même la valeur marchande la plus importante du marché des transferts. De quoi alerter sur l’attitude de Peter Bosz à son encontre. Mais ce dernier s’est défendu.

Paqueta en équipe B de l'OL ? Bosz s'étouffe

Interrogé sur son attitude à l’encontre de Lucas Paqueta, en marge du match contre l’équipe ukrainienne, mardi soir, Peter Bosz a tenu à relativiser toutes les interprétations faites, notamment sur les réseaux sociaux, concernant ses choix à l’encontre du joueur brésilien. « Pourquoi Lucas Paqueta a joué le premier match avec l'équipe B ? Pour moi, ce n'est pas une équipe B. J'ai fait deux équipes pour la préparation, il n'y a pas de A ou B. Il n'y avait pas que Lucas Paqueta dans cette équipe, il y avait Tino Kadewere, Léo Dubois, Sinaly Diomandé. Lucas Paqueta remplaçant ? (rire) Qui a dit ça ? C'est dangereux d'interpréter », a confié, dans le quotidien sportif, l’entraîneur néerlandais de l’Olympique Lyonnais, conscient que la situation du milieu de terrain doit être abordée avec des pincettes tant sa valeur financière est importante au mercato.