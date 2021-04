OL-LOSC : François Letexier, un arbitre qui fait peur à Lyon

Dans : OL.

François Letexier sera l'arbitre du match au sommet entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC. Un choix qui n'est pas fait pour rassurer du côté de l'OL.

Du côté de l’Olympique Lyonnais on n’a pas totalement digéré l’arbitrage de Stéphanie Frappart mercredi contre Monaco en Coupe de France, et l’annonce que c’était François Letexier qui serait au sifflet pour un match probablement décisif dans la course au podium en Ligue 1 entre l’OL et Lille ce dimanche soir. Déjà chauds, les supporters lyonnais ont rapidement fait savoir qu’ils étaient agacés par ce choix des instances. « Ce choix est incompréhensible … », a ainsi constaté David Barbet, proche de l’Olympique Lyonnais, et qui via Twitter a réalisé un sondage qui a montré que 79% de ses followers jugeaient cette désignation de François Letexier comme « un mauvais choix ». De quoi forcément interroger sur cette image qui colle à l’arbitre breton de 32 ans.

Mais dans Le Progrès, on rappelle que cette saison François Letexier a déjà arbitré l’Olympique Lyonnais et que cela n’a pas vraiment été toujours bien jugé par le staff et la direction de l’OL. « Lyon n’a pas apprécié toutes ses interventions, notamment cette saison avec ce carton rouge adressé à Aouar à Montpellier le 15 septembre dernier. Il a par ailleurs suscité la polémique, lors de la défaite à domicile contre Metz, depuis son poste de supervision à la VAR, en refusant un but à Toko Ekambi, dans un premier temps accordé par… Stéphanie Frappart », rappelle le quotidien régional. En 2018 déjà, Jean-Michel Aulas s’était plusieurs fois plaint de l’arbitrage de François Letexier. Autrement dit, ce dernier a tout intérêt à rendre une copie impeccable ce dimanche au Groupama Stadium, car cela pourrait encore souffler très fort.