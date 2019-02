OL : Lopes, PSG, City... Pourquoi Lyon fait vraiment peur au Barça

Dans : OL, Ligue des Champions, Liga.

Mardi soir, le FC Barcelone sera sur la pelouse du Groupama Stadium pour y défier l’OL en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Un match attendu avec beaucoup d’impatience du côté de Lyon, mais aussi du côté de Barcelone, qui a fait de la coupe d’Europe sa priorité cette saison. Néanmoins, le champion d’Espagne en titre se méfie de l’OL, comme l’a confirmé Clément Lenglet au cours d’une interview accordée à l’AFP. L’ancien joueur de Nancy et du FC Séville met notamment en avant les exploits de Lyon contre Manchester City et les performances XXL d’Anthony Lopes depuis plusieurs mois pour justifier sa méfiance...

« C'est une équipe avec énormément de talent, des jeunes joueurs, de la vitesse devant. Ils sont capables de jouer à trois ou à quatre derrière. Ils peuvent faire évoluer leur système de jeu, ils ont un très bon gardien également. C'est une équipe assez complète qui est très dangereuse dans les grands rendez-vous. On l'a vu contre (Manchester) City les deux fois, et contre le PSG. C'est un tirage compliqué, avec des joueurs de qualité, des jeunes joueurs qui ont un potentiel encore plus grand que leur niveau actuel. Il y a une marge de progression énorme dans cette équipe. On ne la prend pas du tout à la légère » a confié celui qui devrait être titulaire sur la pelouse de Lyon, à la place d’un certain Samuel Umtiti, ancien de la maison rhodanienne.