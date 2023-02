OL : Lopes lance un avertissement XXL à Cherki

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL reçoit le RC Lens ce dimanche soir en Ligue 1. Un match très important pour les Gones, qui peuvent jouir d'un Rayan Cherki en très belle forme.

Cette saison à Lyon, les motifs de satisfaction sont rares. Parmi eux, on peut citer Rayan Cherki. La jeune pépite rhodanienne, courtisée cet hiver par le PSG, monte en régime. S'il a souvent été décrié pour son côté individualiste et son manque de travail, Cherki fait taire les critiques. Laurent Blanc lui fait dorénavant confiance et souhaite le faire progresser à tous les niveaux. Contre Lens ce dimanche soir au Groupama Stadium, l'OL aura besoin d'un Cherki au top de sa forme pour espérer faire tomber les Sang et Or. Les progrès du joueur de 19 ans ne passent aussi pas inaperçus chez ses partenaires, dont Anthony Lopes. Le Portugais apprécie voir un Cherki à ce niveau mais lui conseille de ne pas s'enflammer.

Cherki, même Lopes est choqué

En conférence de presse, le portier de l'OL n'a pas tari d'éloges sur son jeune partenaire, en très belle forme depuis quelques semaines mais... « Je pense qu'il arrive mieux à maitriser ses matchs. Il a toujours cette fougue dans la partie adverse. Il a trouvé un jeu où il est beaucoup plus simple dans ses prises de décision et dans ses choix. Il est en train de franchir un cap mais il doit rester en alerte. On sait que le moindre relâchement peut faire mal. C'est un jeune joueur bourré de talent, je ne vais pas le cacher. Il peut énormément nous apporter et c'est ce qu'il fait depuis un moment. J'espère qu'il va continuer. C'est un bon gamin et il le mérite », a notamment indiqué Anthony Lopes, qui souhaite que Rayan Cherki reste plus concentré que jamais et ne perde pas pied avec toutes les éloges qui lui sont faites.