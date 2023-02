OL : Lyon n'aime pas l'herbe, Laurent Blanc en pétard

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Laurent Blanc espérait sans doute mieux de l'OL en arrivant dans le Rhône en octobre dernier. L'effectif lyonnais n'était finalement pas aussi fort qu'espéré. Mais, un autre élément vanté par la direction lui donne des soucis, la pelouse du Groupama Stadium.

L'OL pris au piège sur son terrain. Un refrain qui est souvent arrivé aux oreilles des supporters lyonnais cette saison, que ce soit avec Peter Bosz ou Laurent Blanc. Ce dernier a bien des soucis pour l'emporter au Groupama Stadium depuis son arrivée. Les Lyonnais n'ont gagné qu'un match sur cinq à domicile avec Laurent Blanc sur le banc. Pour expliquer cette disette, l'ambiance hostile d'une partie du public peut servir d'excuse toute trouvée. Mais, Blanc cible désormais un autre élément de l'enceinte de Décines, sa pelouse.

La pelouse de l'OL, nouvelle cible de Blanc

« La chance que je veux avoir pendant un tirage est de recevoir pour vous éviter un déplacement et pour avoir la certitude d’avoir un beau stade et une bonne pelouse. Je pense que la pelouse du Parc OL pourrait être meilleure, j’en profite pour le dire. Elle devrait être meilleure que ça. Elle est verte, c’est une bonne chose, de loin, elle est très belle, mais je l’ai vue de près et elle n’est pas si bonne que ça. Ce n’est pas facile parce que le climat est compliqué, mais si on pouvait l’améliorer, ce serait top », a lâché l'entraîneur lyonnais en conférence de presse avant OL-Lens.

Une remarque pas aussi anecdotique que cela dans la tête de Laurent Blanc. Après la qualité de l'effectif, celui du recrutement, l'entraîneur lyonnais confesse ressentir une nouvelle déception à l'OL. Il égratigne encore la direction, coupable de manques beaucoup trop nombreux pour ses hautes ambitions. L'OL va t-il accéder à ses demandes ? Cela risque d'être nécessaire pour obtenir de meilleurs résultats et surtout un jeu plus propre collectivement. L'exigence de Blanc peut à nouveau servir l'OL pour le ramener à un standing plus conforme à ses ambitions de très bon club français et européen.