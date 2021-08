OL : Thiago Mendes, ce bug que Bosz veut régler d'urgence

Dans : OL.

Titulaire samedi contre Brest, Thiago Mendes ne masque pas son désir de quitter l'Olympique Lyonnais et de repartir au Brésil. Pour Peter Bosz, c'est un problème urgent à régler s'il veut pouvoir disposer un milieu de terrain performance.

Tandis que les dirigeants de Flamengo sont venus en Europe afin d’essayer de convaincre Juninho et Jean-Michel Aulas de céder Thiago Mendes à des conditions financières avantageuses, le milieu de terrain avait l’occasion de montrer qu’il était motivé à l’entame de la saison. Mais pendant l’heure qu’il a passé sur la pelouse du Groupama Stadium contre Brest, cela n’a pas du tout été le cas, et son remplacement à l’heure de jeu par Islam Slimani a été un vrai plus pour l’Olympique Lyonnais. Même si cela n’a pas été suffisant pour s’imposer contre Brest, il y a eu un OL avant ce changement et un OL après la sortie de Thiago Mendes. Au moment d’analyser la performance individuelle de ses joueurs, Peter Bosz n’a pas voulu stigmatiser l’ancien joueur de Lille, mais il a tout de même admis que l’attitude de Thiago Mendes s’ajoutait au départ de Jean Lucas et qu’il y avait urgence à rectifier le tir.

Lyon doit recruter très rapidement pour viser haut en Ligue 1

S’il se veut très prudent lorsqu’il s’agit de parler du mercato, l’entraîneur néerlandais de l’Olympique Lyonnais ne voulant pas s’installer à la place de Juninho, il a tout de même envoyé un message direct et sans détour aux dirigeants qui l’ont convaincu de remplacer Rudi Garcia. « Thiago Mendes veut partir. Il faut être honnête, après le départ de Jean Lucas à Monaco, qui avait participé à toute la préparation, j’ai besoin d’un autre milieu. Et si quelqu’un remplace Jean Lucas, ça doit être un joueur avec de l’expérience », a prévenu Peter Bosz, qui réclame toujours un joueur par ligne, et bien évidemment un joueur capable d’être titulaire et pas un second choix. Au directeur sportif et au président de l'Olympique Lyonnais de régler cela le plus vite possible.