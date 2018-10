OL : Loin des yeux, mais pas du coeur, cet aveu d'un ancien de l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Présent à Lyon dans le cadre d'une opération commerciale menée par Nissan, sponsor de la Ligue des champions, Florent Malouda a évoqué pour le site coeur-de-gone.fr les relations toujours très spéciales qu'il a avec l'Olympique Lyonnais, où il a décroché quatre fois le titre de champion de France et trois éditions du Trophée des champions avant de partir vers Chelsea où il a décroché le Graal, à savoir la Ligue des champions.

Pour Florent Malouda, l'OL garde une place à part dans son coeur et dans sa carrière. « Est-ce que je suis l’actualité du club ? Oui beaucoup ! D’ailleurs, ça surprend beaucoup les gens mais quand je joue sur Playstation, je prends tout le temps l’Olympique Lyonnais. J’ai suivi l’évolution du projet du club avec la construction du nouveau stade et des structures, c’est magnifique. Après j’ai des amis dans la nouvelle génération, notamment Maxwel Cornet ou Bertrand Traoré que j’ai connu à Chelsea, ça m’a fait plaisir quand il a signé à l’OL. J’aime bien les regarder jouer. C’est vrai que parfois c’est un peu dur au niveau des résultats. Mais dans la victoire comme dans la défaite, je suis fier de ce qu’ils font. Je suis solidaire de ce qui est fait et quoi qu’il arrive, je ne retourne pas ma veste et j’ai toujours mon petit maillot OL chez moi », confie le milieu de terrain de 38 ans, qui a rangé ses crampons après une dernière saison au Luxembourg.