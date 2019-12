OL : Lésion méniscale du genou pour Léo Dubois !

Dans : OL.

Au lendemain de la victoire de Lyon à Strasbourg, l'OL a donné des nouvelles de Léo Dubois sorti sur blessure en fin de match. L'année 2019 est déjà terminée pour l'international tricolore.

On a probablement poussé un ouf de soulagement du côté de l’Olympique Lyonnais en apprenant ce dimanche que les examens passés par Léo Dubois n’ont pas confirmé que le défenseur souffrait d’une rupture du ligament du genou, ce qui était craint depuis samedi soir. Cependant, avant d’en savoir plus sur la durée de l’absence de Léo Dubois, il faudra attendre que le joueur de l’OL rencontre un spécialiste, lequel déterminera s’il faut opérer ou non le vice-capitaine de Lyon.

C’est ce que le club rhodanien a précisé dans un communiqué. « Le défenseur international de l’Olympique Lyonnais, Léo Dubois, sorti en fin de match hier soir au stade de la Meinau, a passé ce dimanche matin une IRM qui a révélé une lésion méniscale du genou gauche. Léo Dubois consultera ce lundi le Professeur Sonnery-Cottet. Cet avis spécialisé déterminera la durée de son indisponibilité. L’OL apporte tout son soutien à son vice-capitaine qui sera d’ores et déjà absent jusqu’à la trêve hivernale », indique l’Olympique Lyonnais. De la réponse donnée par le spécialiste dépendra l’absence pour plusieurs semaines ou plusieurs mois de Léo Dubois.