OL : Les trois choix forts de Genesio qui font l’unanimité

Dans : OL, Ligue 1.

Souvent critiqué depuis le début de la saison, Bruno Genesio a gagné un bon moment de répit avec la série actuelle de l’OL, qui vient d’enchainer une semaine à trois succès, avec conviction. De quoi forcer l’admiration d’une des légendes du club rhodanien en la personne de Sidney Govou, qui précise bien dans L’Equipe que Genesio n’y est pas pour rien dans ce bel enchainement. Car le coach de l’OL a pris des décisions de taille et pas forcément évidentes, mais qui ont payé.

« Mais ce qu'il faut noter, surtout, c'est que ses choix ont fonctionné. J'avais été surpris de voir Fekir capitaine. Il sortait d'une saison plus que moyenne, mais en le connaissant bien, Bruno l'a responsabilisé. On voit le résultat. Ce n'était pas facile de mettre Depay sur le banc, le président peut te demander pourquoi… Et Aouar, c'est encore un vrai bon choix de coach. Ce qui est certain, c'est qu'il va bien dormir cette semaine (rires) », a expliqué dans L’Equipe un Sidney Govou qui en profite pour rappeler que, même s’il se dit peu touché par les critiques, Bruno Genesio doit apprécier ce moment plus calme pour pouvoir travailler sereinement.