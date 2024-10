OL ‍: Les jeunes joueurs chassés du vestiaire lyonnais ‍?

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Avec John Textor aux commandes, le visage de l'effectif lyonnais s'est considérablement modifié. L'OL utilise moins les membres de son centre de formation, au profit de cadres plus expérimentés. Qu'il est devenu difficile pour un jeune de faire son trou à l'OL...

L'OL fait partie des clubs français où démarrer sa carrière professionnelle est le plus courant. Avec son centre de formation très performant, le club rhodanien alimente constamment son équipe première. C'est le cas actuellement avec Rayan Cherki et Maxence Caqueret, installés en Ligue 1 depuis déjà plusieurs saisons. Le nombre important de rencontres qu'ils ont disputées ferait presque oublier leur jeune âge : 24 ans pour Caqueret, 21 ans pour Cherki. Un bel exploit pour les deux hommes, surtout dans l'OL version John Textor. Depuis sa prise de pouvoir, l'Américain a préféré miser sur l'expérience pour son effectif.

Les U20 snobés à l'OL

Ces derniers mois, l'OL a recruté des éléments plus expérimentés comme Nemanja Matic, Said Benrahma, Moussa Niakhaté ou encore Jordan Veretout alors que Jake O'Brien, Castello Lukeba, Malo Gusto ou Bradley Barcola ont fait le chemin inverse. Par conséquent, il n'est pas anormal de voir la moyenne d'âge lyonnaise grimper significativement malgré les recrutements de Fofana (19 ans), Nuamah (20 ans) ou encore Orban (22 ans) dernièrement. Une tendance émerge à l'OL : il faut attendre plus longtemps avant d'avoir sa chance sur le terrain.

La ligue des jeunes talents frappe encore ! Savez-vous combien de joueurs de moins de 20 ans ont foulé les pelouses de notre championnat ? 👀💎



📌 La réponse 👉 https://t.co/jqR6fWOcI1 pic.twitter.com/WC54tDElFV — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) October 11, 2024

Les statistiques publiées par la Ligue 1 sont formelles : les très jeunes joueurs, âgés de moins de 20 ans, n'ont pas un énorme temps de jeu avec Pierre Sage. Ils ne sont que 3 à jouer actuellement avec le club rhodanien : Malick Fofana, Sael Kumbedi et Mahamadou Diawara tous âgés de 19 ans. A eux trois, ils n'ont joué que 364 minutes cette saison en Ligue 1. L'OL n'est que 12e dans ce classement en Ligue 1. En comparaison, le leader Reims a donné 1161 minutes à ses « teenagers » comme désignés par le site de la Ligue 1. Le deuxième Monaco a lui offert 1016 minutes à ses joueurs de moins de 20 ans. La première place de l'ASM en Ligue 1 et la quatrième des Rémois prouvent que la frilosité des Lyonnais n'est pas forcément justifiée.