OL : Les Gones do Brasil, ce Lyonnais applaudit la direction

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Entre son nouvel organigramme et les choix réalisés au mercato, l’Olympique Lyonnais a clairement pris l’accent brésilien cet été.

La tendance était prévisible après la prise de pouvoir de Juninho, le directeur sportif arrivé avec Sylvinho comme entraîneur. Ce n’est pas un hasard si leurs compatriotes Jean Lucas et Thiago Mendes ont débarqué, pour le plus grand bonheur des Brésiliens déjà présents dans l’effectif. La preuve avec l’enthousiasme affichée par Marçal à l’approche de la reprise du championnat.

« Nous avons une équipe très forte et nous l’avons prouvé la saison dernière. Je suis très heureux de voir que la direction travaille d’arrache-pied en coulisses pour recruter d’excellents joueurs, a confié le latéral gauche à Lance. C’est le cas de Jean, qui est encore très jeune, mais qui a fait ses preuves dans le football en jouant pour deux des plus grandes équipes du Brésil (Flamengo et Santos, ndlr), et Thiago, qui joue à un très haut niveau et qui est déjà adapté à la Ligue 1. »

Marçal encense Sylvinho

Puis c’est au tour du coach de recevoir les compliments de l’ancien Guingampais. « Sylvinho a eu une très bonne carrière en tant que joueur et s’est avéré très compétent en tant qu’assistant de Tite en sélection brésilienne, a-t-il souligné. C’est un nouveau technicien aux idées modernes qui peut faire l’histoire ici. J’ai hâte de travailler avec lui. » Désormais en concurrence avec Youssouf Koné, Marçal a une belle carte à jouer cette saison.