OL ‍: Les fachos suivent Lyon, le club compte sur Darmanin

Par Claude Dautel

C'est ce mardi que la justice doit rendre son jugement concernant deux supporters de l'Olympique Lyonnais interpellés après le déplacement à Marseille à l'automne dernier. Mais cela n'empêche pas le groupe concerné de toujours voyager pour soutenir l'OL.

L'histoire racontée ce lundi par Le Progrès a de quoi interpeller. En effet, notre confrère raconte que samedi matin, dans l'avion d'une compagnie low-cost partant de Lyon pour Nantes, plusieurs supporters de l'OL étaient présents et ne cachaient pas qu'ils appartenaient au groupe la Mezza. Un groupuscule proche de l'extrême-droite et même qualifié de néonazi par plusieurs médias qui ont enquêté sur ces supporters dont le club n'arrive pas à se débarrasser. Une fois arrivés à Nantes, les supporters en question ont filé vers Lorient où l'équipe de Pierre Sage s'est finalement imposée sans que ces fans en question se fassent remarquer de manière négative. Car la dernière fois que l'on a parlé de la Mezza c'était dans des circonstances nettement plus explosives.

L'OL veut en finir avec ce groupe de supporters

Deux "supporters" de l'OL ont été condamnés pour saluts nazis et cris racistes selon @leprogreslyon et @footmercato 🤮



Proches de la Mezza Lyon, ils écopent d'une "interdiction d’assister aux matchs officiels ou amicaux de l’OL" et d'une "obligation de pointage à la mi-temps" pic.twitter.com/PHO6rzWkWA — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) December 7, 2023

Le 29 octobre dernier, alors que le bus de l'OL était sauvagement attaqué sur la route de Vélodrome, provoquant la sérieuse blessure de Fabio Grosso et le report de la rencontre, plusieurs membres du groupe de supporters lyonnais se faisaient tristement remarquer dans le parcage réservé aux visiteurs. Grâce à la surveillance, deux membres de la Mezza étaient interpellés et ce mardi, ils sauront à quoi ils sont condamnés après avoir été jugés pour « provocation publique à la haine ou à la violence » et « introduction ou port dans une enceinte sportive d’objet incitant à la haine ou la discrimination ».

Il est à noter que Le Progrès se demande si les deux supporters concernés n'étaient d'ailleurs pas du voyage à Lorient, afin de se faire un dernier petit plaisir avant de probablement être interdits de stade pour une longue durée. En attendant, l'Olympique Lyonnais est conscient que tout cela est forcément très négatif pour l'image du club. Et du côté de John Textor et des dirigeants de l'OL, on espère que le ministre de l'Intérieur va finir par dissoudre le groupuscule en question pour en finir une bonne fois pour toute et permettre de faire encore plus le ménage.