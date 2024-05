OL ‍: Les Bad Gones plaident la légitime défense

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La principale association de supporters de l'Olympique Lyonnais est revenue sur les graves incidents intervenus avant OL-PSG et justifie l'attitude de certains de ses membres qui sont allés se battre.

Dans un très long communiqué, et deux jours après les scènes de chaos vues au péage de l'A1 avant la finale de la Coupe de France, les Bad Gones ont retracé ce long déplacement. Et ils ont également expliqué pourquoi on a vu des images de supporters lyonnais allant se battre avec leurs rivaux parisiens. Cependant, les habitués du Virage Nord n'évoquent pas les accusations de racisme relayées par différents témoins.

« Nous collaborons toujours avec les pouvoirs publics lors de nos déplacements, qu'ils soient Français ou Européens, faisant en sorte que les choses se passent au mieux. Cependant si nous sommes attaqués comme cela a été le cas ici nous nous devons de nous défendre légitimement. C'est une obligation envers nos membres, envers nous-même et nos valeurs de solidarité et d'amitié. D'autant plus que cette fois-ci une autre chose venait se rajouter à cette obligation. Nous nous rendions à la finale de la Coupe de France, et cet événement exceptionnel fait que nous avions aussi parmi nous de nombreuses personnes pas forcément habituées aux déplacements, des femmes, des enfants, et il était impossible de les laisser dans les bus sans défense. Et nous avons eu raison : un de nos bus a été volontairement incendié alors que de nombreux passagers étaient à l'intérieur lors du départ de feu ; le bus terminant entièrement calciné, de nombreux effets personnels sont partis en fumée mais heureusement sans victimes. Sans compter qu'un second bus commença à prendre feu, feu éteint par l'un de nos gones monté sur le toit avec un extincteur. Deux autres bus seront complètement détruits (portes arrachées, vitres brisées). Que ce serait-il passé si nous n'étions jamais sortis des bus alors que ces derniers étaient encerclés par les bus Parisiens ?! A partir de ce moment, c'est de réelles scènes de guérilla que nous vivons, avec des assaillants pour certains armés de clubs de golf, marteaux, pieds de biche, barres de fer et couteaux (curieux attirail pour une finale de Coupe de France) avec des forces de l'ordre peu nombreuses et dépassées. Comment la préfecture peut-elle se targuer d'avoir "rétabli l'ordre très rapidement" alors que nous avons vécu de telles scènes durant 50 minutes ! Rapidement, nous regroupons femmes, enfants et familles dans un champ adjacent afin de créer une barrière humaine devant eux dans le but de les protéger, ce que nous réussissons, avec sang froid et courage, malgré de nombreux blessés et un sous-nombre important. Nous avons fait face, nous n'avons jamais fui et cela était de toute manière impossible ! Que devons-nous faire de plus, lorsque nous acceptons toutes les conditions données, que nous pensions être sous escorte policière pour arriver au stade sans encombre et que nous nous retrouvons avec une police totalement dépassée au même endroit que l'escorte des groupes de supporters Parisiens ? », s'interrogent les Bad Gones, qui pointent du doigt l'organisation défaillante de la part des services de sécurité.