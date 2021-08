OL : Léo Dubois capitaine, Peter Bosz confirme

Dans : OL.

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours de la réception de Brest, l’entraîneur lyonnais Peter Bosz a confirmé que Léo Dubois était le nouveau capitaine de l’OL.

Deux mois après le départ de Memphis Depay à Barcelone, l’Olympique Lyonnais a officiellement un nouveau capitaine. Et comme pressenti depuis quelques jours, c’est Léo Dubois qui a été choisi par Peter Bosz pour occuper ce rôle crucial. « Léo Dubois sera le capitaine cette saison. J'en ai parlé avec mon staff, avec ceux qui sont là depuis longtemps. Moussa Dembélé et Houssem Aouar seront vices-capitaines » a annoncé l’ex-entraîneur de l’Ajax Amsterdam, dont le choix ne manquera pas de provoquer quelques crispations chez les supporters rhodaniens.

Des joueurs incertains contre Brest

Peter Bosz a profité de sa présence devant les journalistes pour faire un point sur le groupe à deux jours du premier match de Ligue 1 face à Brest. « On a des absents comme Jeff Reine-Adelaïde ou Jason Denayer aussi qui ne s'entraîne pas. Paqueta est revenu il y a peu de temps. Maxwel Cornet ne s'est pas entraîné avec le groupe. Tino Kadewere lui a repris avec le groupe depuis quelques jours Des joueurs sont arrivés plus tard que d'autres. On a du travail » a expliqué Peter Bosz, qui dévoilera le groupe retenu pour le match entre l’OL et Brest vendredi soir.