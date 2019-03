OL : Léo Dubois attaqué sur les Bleus, il ne lâche rien

Dans : OL, Ligue 1.

Léo Dubois avait eu le courage d'assumer son désir de pouvoir éventuellement rejoindre l'équipe de France si Didier Deschamps le convoquait, mais sa prestation avec l'Olympique Lyonnais contre Monaco, dimanche dernier, lui avait valu un violent retour de bâton. Malgré ce déchaînement de critiques, l'ancien nantais reste droit dans ses bottes et assume totalement ses récentes déclarations sur les Bleus, ne voyant pas en quoi il devrait faire profil bas.

Sur le site l'OL, « Je vis bien tout ce qui se dit sur moi à ce sujet. Je reste serein. Jouer en équipe de France est clairement un objectif. Je travaille tous les jours pour pouvoir y parvenir. Je pense avoir suffisamment de maturité, car j’ai joué énormément de matches en championnat et je participe à des rencontres de Champions League. Ce n’est pas moi le sélectionneur. Je fais donc tout mon possible. C’est à moi d’être performant avec mon club. Et on verra bien ce qui va se passer », a confié Léo Dubois, qui pourrait changer la donne s'il réussissait un match parfait au Camp Nou face au FC Barcelone lors du très attendu match retour des huitièmes de final de Ligue des champions.