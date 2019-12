OL : Lemar et le feu d'artifice du mercato, Aulas se confie

Dans : OL.

Les pistes ambitieuses fleurissent autour de l’Olympique Lyonnais ces derniers jours.

Un recrutement à chaque ligne est espéré par Juninho, et ce sont plusieurs champions du monde tricolores qui sont dans le viseur. Sont notamment annoncés : Samuel Umtiti, Steven Nzonzi, Thomas Lemar, ou encore Lucas Digne et Kevin Gameiro pour d’autres internationaux français. Mais Jean-Michel Aulas a pris rapidement la parole pour expliquer qu’il ne fallait pas non plus que cela monte à la tête de tout le monde, et que si l’OL avait les moyens de se renforcer, faire signer un joueur de l’Atlético Madrid comme Thomas Lemar n’était pas envisageable puisque le joueur ne voulait pas changer de club.

« Il ne faut pas rêver. Thomas a dit qu’il ne quitterait pas l’Atlético Madrid », a prévenu le président lyonnais, avant de lancer un message plus complet sur le mercato à venir. « On va faire le maximum. On va donner à Juninho les moyens qui sont les nôtres et qui ne sont pas disproportionnés. Florian Maurice a la charge de superviser les joueurs, il en voyait un certain nombre ce mercredi à l’étranger. On sait qu’il faut qu’on se renforce car nous avons le bonheur d’être qualifiés dans toutes les compétitions. On va essayer d’avancer », a demandé un Jean-Michel Aulas qui a en tout cas rapidement pris en compte les demandes de recrutement, même s’il ne promet pas véritablement un feu d’artifice aussi spectaculaire qu’annoncé.