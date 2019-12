OL : Le Xavi du Rhône met en lumière ce bug à 8 ME

Dans : OL.

Cet été, l’Olympique Lyonnais a dépensé 8 ME pour arracher le jeune Jean Lucas à Flamengo. Mais pour l’heure, le milieu de terrain de 21 ans peine à s’imposer…

Utilisé à 9 reprises en Ligue 1, Jean Lucas n’entre pour l’instant pas dans les plans de Rudi Garcia. Et pour cause, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille lui préfère notamment Maxence Caqueret, le jeune milieu relayeur formé à Lyon. Titulaire à Strasbourg puis contre Nîmes, celui qui est comparé en interne pour son style de jeu à Xavi prouve que son potentiel est extrêmement intéressant. Et pour Vincent Duluc, son intégration réussie à l’équipe professionnelle prouve que le recrutement de Jean Lucas était tout simplement inutile…

« Attendu depuis quelques mois par de nombreux supporters lyonnais, précédé d'une « hype » autour d'un profil de Xavi à la lyonnaise, il a été deux fois titulaire à Strasbourg (2-1) et à Nîmes (4-0). Il a surtout réussi à confirmer les qualités annoncées. Il ne réussit pas tout, et son premier quart-d'heure en Alsace avait été difficile, mais il est un récupérateur intelligent, voit vite le jeu, n'est jamais encombré par le ballon, et souligne déjà l'inutilité, a priori, du recrutement du jeune Brésilien Lucas (21 ans), à qui il faut néanmoins laisser le temps de s'adapter. Sur ce qu'il vient de montrer, il mérite une place régulière dans le groupe » a souligné le journaliste de L’Equipe dans les colonnes du quotidien national. Reste maintenant à voir si, dans les prochaines semaines, Jean Lucas parviendra à inverser la tendance…