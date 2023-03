OL : Le vestiaire rigole, il n'en revient pas

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Arrivé en janvier à la surprise générale, Amin Sarr prend de plus en plus ses marques à l'OL. Le jeune attaquant suédois doit s'adapter à la Ligue 1 et son équipe l'aide au mieux. L'ambiance de travail est au top selon lui.

Inconnu puis décrié, Amin Sarr commence à obtenir l'adhésion des supporters lyonnais. Acheté 11 millions d'euros par l'OL cet hiver, le jeune suédois accumule de plus en plus de temps de jeu avec Laurent Blanc. S'il a encore du déchet technique, ses progrès sont incontestables. Il a marqué son premier but à Angers le week-end dernier, étant aussi passeur décisif pour Barcola. En milieu de semaine, il a livré une nouvelle prestation encourageante face à Grenoble en coupe de France. Son entente avec ses jeunes partenaires était intéressante tout comme son activité pendant 90 minutes.

Sarr, bien à l'OL et bientôt excellent en Ligue 1

L'OL connaît mieux le joueur qu'est Amin Sarr. Toutefois, l'homme est encore assez mystérieux. Ce vendredi, le jeune suédois a enfin exprimé ce qu'il ressentait en conférence de presse. Il a notamment donné son avis sur la Ligue 1, un championnat plus difficile que celui des Pays-Bas. « Le championnat ici est meilleur qu’aux Pays-Bas. C’est plus physique, plus technique je dois m’adapter à tout ça. J’ai le sentiment d’apprendre tous les jours avec les joueurs plus expérimentés qui me parlent au quotidien. Je vois un bel avenir ici, je dois continuer à travailler dur », a t-il indiqué.

Ses coéquipiers sont donc une aide précieuse à ses yeux dans cette Ligue 1. Il l'a confirmé par la suite, en décrivant l'ambiance en interne. Le vestiaire lyonnais, souvent accusé d'être paresseux et divisé cette saison, montre un beau visage depuis plusieurs semaines. Parole d'Amin Sarr. « Depuis que je suis arrivé je vois plus d’intensité. On est prêt à se battre les uns pour les autres. On rigole plus dans les vestiaires, on fait des blagues, on voit des joueurs plus positifs et ça se voit sur le terrain. On doit continuer sur cette voie », a t-il confié. La preuve du travail accompli par Laurent Blanc à l'OL et d'ambitions retrouvées. Amin Sarr devra néanmoins continuer sa progression pour ne pas freiner cette belle dynamique collective.