OL : Le seul gros point noir du mercato lyonnais dévoilé

Dans : OL, Mercato.

Le marché des transferts lyonnais a été le plus étendu de Ligue 1. Débuté dès l’hiver avec les recrutements de Martin Terrier et Léo Dubois, il a mis un temps fou à se conclure avec deux signatures dans la dernière journée du mois d’août, et notamment celle de l’attaquant Moussa Dembélé. L’OL était bien obligé de compenser le départ de Mariano Diaz, histoire de conserver la même force offensive que la saison passée. Charge donc à l’ancien du Celtic FC de faire oublier l’Espagnol, mais selon L’Equipe, le problème est ailleurs en ce qui concerne le bilan du mercato rhodanien.

Non pas en défense, où Mendy est intenable à gauche, où la concurrence fait rage à droite, tandis que l’axe a été renforcé par Denayer. Mais au milieu de terrain, où Lucas Tousart n’a toujours aucun remplaçant attitré. Le quotidien sportif rappelle ainsi que, si jamais l’ancien valenciennois devait être amené à souffler, Bruno Genesio manquerait de véritable récupérateur capable de jouer devant la défense. Seule l’éclosion de Diop pourrait aider dans ce domaine, même si l’Espagnol n’est pas encore au niveau espéré par ses dirigeants. Autant dire qu’il faudra choyer l’international espoir français, pour ne pas se retrouver avec une faiblesse dans les gros matchs à ce poste.