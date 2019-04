OL : Le recrutement est lancé, Lyon cible un milieu suisse

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

S’il y a bien un joueur qui possède un bon de sortie pour l’été prochain, il s’agit de Tanguy Ndombele.

Le milieu de terrain a brillé de mille feux pendant la campagne en Ligue des Champions, et cela lui vaut désormais un statut d’international français et une très belle cote sur le marché des transferts. Plusieurs grands clubs comme la Juventus, le PSG, Manchester City ou le Real Madrid sont sur les rangs, ce qui laisse espérer à Jean-Michel Aulas une rentrée d’argent historique à hauteur de 70 ME.

Bien évidemment, une partie de cette somme sera utilisée pour recruter à son poste, histoire de ne pas laisser un trou béant au milieu de terrain. Et selon L’Equipe, le successeur de Tanguy Ndombele pourrait se nommer Djibril Sow. A 22 ans, ce milieu suisse brille avec les Young Boys de Berne, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2021. Ses performances, qui lui permettent de rejoindre l’équipe nationale désormais, lui valent l’intérêt de plusieurs clubs allemands, mais aussi du club lyonnais situé non loin de là. Autant dire que la cellule de recrutement de Florian Maurice a déjà fait plusieurs fois le voyage, pour ce joueur estimé à 10 ME.