OL : Le problème en attaque ? Ça joue trop perso lâche Terrier

Avec deux défaites en quatre journées de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais ne peut pas se satisfaire de son début de saison.

Les Gones ont déjà laissé filer des points précieux à Reims (1-0) puis à domicile face à l’OGC Nice (0-1), deux rencontres qu’ils auraient pu ou dû remporter compte tenu des occasions manquées. L’efficacité offensive, c’est effectivement le point noir de ce début d’exercice pour les coéquipiers de Martin Terrier. Rien de grave pour la recrue estivale, persuadée que l’OL fera très mal avec un peu plus d’altruisme.

« Nous sommes une équipe qui a le ballon et qui veut produire du jeu. En ce début de saison on a parfois un peu trop attendu l’exploit individuel. On devrait peut-être essayer de jouer plus les uns avec les autres, a conseillé l’attaquant lyonnais interrogé par Goal. Mais quand il y a des grands joueurs dans une équipe, il faut aussi savoir s’adapter. Je pense que la marge de progression est énorme. Au vu des qualités individuelles, je pense qu’il y a vraiment moyen de faire un collectif impressionnant. Il y a des grands joueurs à tous les postes pour faire quelque chose de bien. » Attendu à Caen (17h) samedi, Lyon devra gommer ces excès d'individualisme déjà constatés la saison dernière.