OL : Le mercato de Juninho est un bide, Luis attaque

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais a dépensé comme jamais cet été, mais ce n'est pour le moment pas une réussite.

Après de très belles ventes, le club rhodanien a sorti la planche à billets pour se payer Jeff Reine-Adelaïde, Joachim Andersen, Jean Lucas ou encore Thiago Mendes. Et en dehors des performances encourageantes et du potentiel évident de l’international espoir français, le reste est clairement décevant. Et comme à son habitude, Luis Fernandez met les pieds dans le plat en expliquant que la cellule de recrutement n’avait pas fonctionné cet été pour dépenser sur des joueurs qui ne donnent pas satisfaction.

« Il y a des déceptions à part Reine-Adélaïde qui est en train de confirmer. Pour le reste. J'ai certaines craintes. J'espère qu'ils vont se réveiller et récupérer un certain niveau parce que quand on regarde l'Olympique Lyonnais, contrairement à ce que disait Memphis Depay, c'est un grand club. Un grand club qui figure régulièrement dans les compétitions européennes. Il y a pas mal de déceptions dans ce recrutement », a confié l’ancien joueur et entraineur du PSG sur BeIN Sports. Un constat difficile à contester, même si la saison n’est pas terminée. En tout cas, pour ce premier mercato du duo Juninho-Florian Maurice, la réussite des choix ne saute pas aux yeux. Au point de faire un correctif cet hiver, avec un ou deux possibles départs, même si les pistes pour des arrivées se font pour le moment très discrètes.