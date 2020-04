OL : Umtiti au mercato, c'est son prix de l'OL multiplié par 2 !

Dans : OL.

Convoité en Angleterre, Samuel Umtiti ne sera pas retenu au FC Barcelone cet été. Mais contrairement à l’Olympique Lyonnais, le club catalan ne fera aucun cadeau pour son transfert.

Près d’un an plus tard, le FC Barcelone se retrouve dans la même situation. Le champion d’Espagne souhaite frapper un grand coup en récupérant Neymar au Paris Saint-Germain, ou en attirant l’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez. Mais ses finances limitées, qui plus est en pleine crise sanitaire, contrecarrent ses plans à l’approche du mercato estival. C’est pourquoi le Barça espère pousser des joueurs indésirables vers la sortie, à commencer par Samuel Umtiti (26 ans). Depuis ses problèmes au genou, le défenseur central évolue loin de son meilleur niveau mais possède toujours une belle cote sur le marché des transferts.

En effet, le journaliste italien Nicolo Schira affirme que le Français, auquel Arsenal ne s’intéresse plus depuis l’été dernier, se situe désormais dans le viseur de Chelsea. Les Blues auraient même pris des renseignements auprès de son agent Arturo Canales. L’occasion pour l’intermédiaire d’annoncer le montant réclamé par le Barça, à savoir 50 millions d’euros ! Un montant élevé pour un défenseur central en grande difficulté. D’autant que le champion du monde avait été recruté pour seulement 25 millions d'euros en 2016, lorsque le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas avait « récompensé » son joueur en facilitant son départ vers son club de coeur.