OL : Le mercato d'un gardien de but ? On en parlera plus tard

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Anthony Lopes va croiser ce dimanche à Caen un ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais, puisque dans les cages normandes c'est Rémy Vercoutre qui tentera de résister à la furia offensive de l'OL, dont les trois derniers déplacements se sont soldés par des 0-5. S'il se réjouit de revoir Vercoutre, dont il dit le plus grand bien dans Le Progrès, Anthony Lopes ne pense qu'à la victoire avec l'Olympique Lyonnais. Au point même de zapper les interrogations sur son avenir au sein du club rhodanien.

« On veut aller chercher une qualification directe pour la ligue des champions, la plus belle épreuve. L’OL doit la jouer, avec ce stade, ces supporters…, prévient le gardien de but international portugais de l’Olympique Lyonnais, qui ne se prend pas la tête avec sa situation personnelle. A quel moment la question de mon avenir va-t-elle se poser ? J’ai un contrat jusqu’en 2020. On verra, l’essentiel reste que ça tourne bien collectivement. » Car même si les discussions lors de sa dernière prolongation avait été tendues, Anthony Lopes semble être franchement bien parti pour faire tout sa carrière, ou presque, à l'Olympique Lyonnais.