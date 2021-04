OL : Depay a 4 offres sur la table, son choix est fait

Dans : OL.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais au mois de juin, Memphis Depay est toujours une cible du FC Barcelone.

Un an après son transfert avorté, Memphis Depay va-t-il rejoindre le Barça cet été ? Tout dépendait en partie de l’avenir de Ronald Koeman à la tête du club blaugrana. Conforté par Joan Laporta, l’ex-sélectionneur des Pays-Bas devrait toujours être aux commandes du FC Barcelone la saison prochaine et par conséquent, la piste Memphis Depay est totalement relancée. Selon les informations obtenues par le journaliste Oriol Domenech, les agents de Memphis étaient à Barcelone il y a quinze jours afin de négocier avec les dirigeants barcelonais. Le directeur général blaugrana Mateu Alemany a reçu les représentants du capitaine de l’OL, et les négociations ont avancé dans le bon sens.

La signature de Memphis Depay au FC Barcelone à l’issue de la saison fait de moins en moins de doutes, en dépit de quelques réticences dans le vestiaire. Le vice-champion d’Espagne en titre ne souhaitait pas passer à côté d’un tel coup, avec un joueur de classe internationale disponible pour zéro euro sur le marché des transferts. Le journaliste d'Onze TV3 croit par ailleurs savoir que Memphis Depay disposait de trois autres offres fermes. L’Atlético de Madrid, l’Inter Milan et la Juventus Turin ont également dégainé pour tenter de recruter Memphis Depay à la fin de son contrat à l’Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas a aussi tenté sa chance. Jusqu’au bout, le patron des Gones a cru possible un retournement de situation, favorisé par la crise du Covid-19 et les hésitations de certains gros clubs européens. Il n’en sera finalement rien. Au terme d’une saison époustouflante, l’homme aux 18 buts de Ligue 1 après 33 journées va bien quitter l’Olympique Lyonnais. Reste à voir s’il laissera l’OL en Ligue des Champions alors que la bataille fait rage avec Monaco, Lille et le PSG.