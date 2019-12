OL : Un défenseur à 20 ME, la Juventus freine pour une étonnante raison

Dans : OL.

Bien avant de perdre Jeff Reine-Adelaïde et Memphis Depay sur blessure, l’Olympique Lyonnais avait ciblé des mouvements à effectuer pour ce mois de janvier.

Notamment en défense ou, en plus de l’absence de performance de la recrue Joachim Andersen, Marcelo est en grand froid avec les supporters et a demandé à partir en cas d’offre. Autant dire qu’un chantier colossal attend les dirigeants de l’OL, qui ne peuvent compter que sur Jason Denayer pour des performances stables et positives cette saison. C’est pourquoi les recruteurs lyonnais se sont penchés sur un défenseur central de la Juventus Turin, indique RMC. Le nom n’est pas été dévoilé, mais il s’agit très certainement de Daniele Rugani, qui s’est vu indiquer la sortie par la Vieille Dame.

A 25 ans, l’international italien possède un profil qui intéresse l’OL. Même s’il possède un contrat longue durée avec le club piémontais, jusqu’en juin 2024, sa valeur est estimée à moins de 20 ME, ce qui pourrait rentrer dans l’enveloppe du club rhodanien. Mais selon la radio sportive, le fait que la Juventus et Lyon soient opposés en Ligue des Champions au mois de février aurait clairement refroidi les discussions du côté italien. Difficile d’imaginer toutefois que, si l’OL est vraiment intéressé, cela empêche le deal de se faire, Rugani n’étant clairement pas un titulaire indiscutable avec un seul match de disputé cette saison en Série A.