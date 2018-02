OL : Le gros défaut de l'OL ? Anthony Lopes lâche le morceau

Dans : OL, Ligue 1.

Au lendemain du nul (2-2) concédé par l'Olympique Lyonnais à Lille, alors que l'OL menait encore 0-2 à la 65e minute, Anthony Lopes était l'invité de Culture Club, l'émission d'OL-TV. Et à cette occasion, le gardien de but rhodanien, capitaine face au LOSC, a évidemment été interrogé sur la très mauvaise série en cours de l'Olympique Lyonnais, qui en l'espace de quatre matches a cédé sa seconde place au classement et pointe désormais à sept points de l'AS Monaco.

Loin de se cacher derrière son petit doigt, Anthony Lopes a reconnu qu'il y avait un vrai souci au sein de l'équipe. « On a connu des jours meilleurs. C’est toujours compliqué après un match comme celui-ci. C’est récurrent. On a été en difficulté sur les 15 premières minutes. C’est plus difficile après un match de coupe d’Europe en semaine de se remettre dedans. Mais on a su faire la différence ensuite et mené 2-0 à la pause. Cela laisse énormément de regrets. Quand on tient les matches et qu’on se fait rejoindre de la sorte, il y a en effet un manque d’humilité. On avait besoin des trois points pour la course à la Ligue des Champions. Le mal est fait. Il faut rester ensemble et avancer main dans la main. Il faut regarder vers l’avant maintenant et trouver les solutions pour remettre la machine en route », a confié le gardien de but international portugais. Il vaudrait effectivement mieux que l'OL renoue avec la victoire en Ligue 1 puisque c'est l'ASSE qui débarquera dimanche prochain au Groupama Stadium.