OL : Le duo Juninho-Genesio, Aulas en a rêvé à Lyon

Entraîneur de l’Olympique Lyonnais de 2015 à la fin de la saison dernière, Bruno Genesio ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Concernant Bruno Genesio, une seule chose est désormais certaine : il ne restera pas au sein du club rhodanien. Évoquée un temps, la rumeur l’envoyant aux côtés de Jean-Michel Aulas à la direction de l’OL était finalement erronée. Pour faire place nette à Juninho, le nouveau directeur sportif, et à Sylvinho, le nouvel entraîneur, le technicien français a donc décidé de faire ses valises. Un peu contre son gré, même si sa situation avec les supporters des Gones était devenue critique.

« Le club ne m'a jamais proposé directement de rester entraîneur. Je sais que cela a été évoqué en interne. Je sais que le président aurait aimé que je reste. Je sais qu'il aurait aimé qu'on forme ce duo avec Juni car il aurait été complémentaire. Pour diverses raisons, c'était la meilleure solution d'arrêter notre collaboration. Juninho ? J'ai discuté avec lui et Sylvinho à propos du groupe pour leur dire ce que j'aurais fait si j'avais continué pour les aider. C'est mon rôle, mon club formateur, je ne me voyais pas partir sans faire cela », a détaillé, dans Team Duga, Genesio, qui recherche maintenant un nouveau projet à sa convenance, et si possible au coeur des cinq grands championnats européens.