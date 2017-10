OL : Le dribbleur le plus efficace d’Europe, c’est Fekir !

Dans : OL, PSG, Foot Europeen.

Longtemps en difficulté après sa grave blessure au genou, Nabil Fekir retrouve peu à peu son meilleur niveau avec l’Olympique Lyonnais.

Et les chiffres le confirment puisque l’attaquant gaucher a déjà inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en championnat. Mais la statistique la plus marquante est sûrement celle rapportée par Marca. Sur 50 tentatives, Fekir a réussi un total de 35 dribbles cette saison en Ligue 1. L’international français a donc 70 % de réussite dans cet exercice, ce qui fait de lui le dribbleur le plus efficace parmi les cinq grands championnats européens ! Et l’on insiste bien sur ce critère de taux de réussite.

Car en termes de dribbles réussis, le Lyonnais descend à la troisième place derrière Neymar (46 dribbles réussis sur 72 tentés, 64 %) et Lionel Messi (42 sur 68, 62%). Mais devant un autre Gone qui se classe dans le Top 6 ! Il s’agit du milieu Tanguy Ndombélé qui a réussi 26 dribbles cette saison en championnat, soit autant que Paulo Dybala et Alejandro Gomez, l’attaquant de l’Atalanta Bergame qui a marqué sur coup franc à Lyon (1-1) jeudi dernier. A noter que le média espagnol a uniquement révélé les taux de réussite des trois premiers de ce Top 6.

1. Neymar (PSG) : 46 dribbles réussis sur 72 tentés (64% de réussite)

2. Lionel Messi (FC Barcelone) : 42 sur 68 (62%)

3. Nabil Fekir (OL) : 35 sur 50 (70%)

4. Paulo Dybala (Juventus Turin) : 26 dribbles réussis

5. Alejandro Gomez (Atalanta Bergame) : 26

6. Tanguy Ndombélé (OL) : 26