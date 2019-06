OL : Yoann Riou ne craint pas le procès, il allume Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Après plus de trois ans à la tête de l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio a quitté le Rhône, où Sylvinho lui a succédé. Un départ dommageable selon ses défenseurs, mais qui a provoqué la joie de ses nombreux détracteurs. Dans les travées du Groupama Stadium, le technicien de 52 ans était notamment très critiqué en raison du manque de régularité de l’OL, et de l’absence de trophées obtenues lors des dernières années. Sur la Chaîne L’Equipe, Yoann Riou a fait le bilan de Bruno Genesio. Et pour le journaliste, très critique, il est logique que son contrat n’ait pas été prolongé…

« Sous Genesio, Lyon n’a gagné aucun trophée. En championnat, il faut rappeler qu’à chaque fois, l’OL a totalement été largué au niveau points par le PSG, alors que Montpellier a été champion sous l’ère qatarie, comme Monaco. Il a fallu un miracle, c’est-à-dire une victoire de Chelsea en Europa League et de l’Atletico l’an passé, pour aller directement en Champions League. En Coupe d’Europe, très peu d’émotions… Avec des éliminations désastreuses contre Moscou et l’Ajax. Et en coupes, Montpellier il y a deux ans, Rennes et Strasbourg cette année. On peut respecter les supporters. Ils n’étaient pas heureux, et pourtant ils aiment Lyon. Franchement, rien n’est allé je trouve avec Genesio » a confié le chroniqueur dans des propos rapportés par FootRadio.com. Des propos qui seront massivement partagés chez les supporters rhodaniens…