OL : Layvin Kurzawa, la piste divise Lyon !

Dans : OL.

A la recherche d’un latéral gauche dans la dernière ligne droite du mercato, l’Olympique Lyonnais songe à Layvin Kurzawa.

En concurrence avec Juan Bernat et Abdou Diallo, le défenseur du PSG a récemment prolongé jusqu’en juin 2024 à Paris. Malgré son faible temps de jeu, il demeure un joueur courtisé sur le marché des transferts. Le mois dernier, Galatasaray avait trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour la venue de Layvin Kurzawa, mais l’ancien Monégasque avait refusé cette destination. Qu’en sera-t-il avec Lyon, très chaud pour accueillir Kurzawa afin de concurrencer Henrique Silva sur le flanc gauche de sa défense ? Pour l’heure, la réponse du défenseur du PSG n’est pas encore tombée. Ce qui est certain en revanche, c’est que cette piste divise les supporters de l’OL sur les réseaux sociaux.

Kurzawa à Lyon, l'idée qui fait débat

« Vraiment pas fan du bonhomme. Mais si on doit juger objectivement c'est 10 000 lieux au-dessus de tous les LG de l'OL depuis 10 ans, à l'exception de Ferland » juge un supporter, rejoint par plusieurs autres Lyonnais. « Les mecs qui ne prennent pas Kurzawa dans notre situation me fume. Latéral offensif de qualité, qui colle à la philo de Bosz et qui fera sa ligne de stat tout en apportant qualité technique et de percussion, on signe fort ici » ou encore « Niveau foot c'est à des années lumières de nos latéraux gauche. A gauche on veut un titulaire et on n’a pas d'argent, donc ça va étudier tous les profils de ce genre des gros club » peut-on lire sur Twitter.

D’autres supporters de l’OL sont en revanche catégoriquement contre la venue de Layvin Kurzawa sur les bords du Rhône. « Après mûres réflexions, Layvin Kurzawa c’est un NON gigantesque », « Ce n’est pas parce qu'il est moins mauvais que ce qu'on a qu'on doit se contenter de cette buse... Nul défensivement et aussi bon niveau centre que cornet (cad à chier) dc vraiment aucune plus-value », « Mais non svp .. C’est quoi ces pistes ? On peut pas faire mieux sérieux ? », « Vraiment des fois on se demande si il font expres , de choisir les joueurs les plus moyens » ou par exemple « Remplacer Cornet par Kurzawa, c'est pas possible en fait... Je préfère autant garder un mec nul mais polyvalent plutôt qu'un mec nul tout court à ce poste dont on a besoin... » ont publié les supporters de l’OL. Preuve que la piste Layvin Kurazwa divise comme rarement les Lyonnais.