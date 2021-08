OL : Layvin Kurzawa à Lyon, le PSG bientôt attaqué ?

Dans : OL.

À la recherche d’un nouveau latéral gauche pendant ce mercato estival, l’Olympique Lyonnais envisage de piocher chez le rival parisien, en visant Layvin Kurzawa.

Le mercato de Lyon s’active enfin ! Après avoir effectué quelques ventes de joueurs, avec Joachim Andersen (Crystal Palace), Jean Lucas (Monaco) et Melvin Bard (Nice), l’OL va bientôt accueillir de nouveaux joueurs. Vu qu’après les arrivées libres de Damien Da Silva et d’Henrique, les Gones sont en passe de recruter Xherdan Shaqiri, que Liverpool va lâcher pour 6,5 millions d’euros. Un recrutement qui ne sera pas le dernier, puisque Peter Bosz voudra encore un milieu de terrain, un autre attaquant, mais aussi un élément de plus en défense. Pour compenser le départ de Bard, et histoire de concurrencer Maxwel Cornet, potentiellement sur le départ, et Henrique, le coach néerlandais vise un gaucher de haut niveau. Et selon les informations de L’Equipe, l’OL a notamment coché le nom de Layvin Kurzawa : « Plusieurs profils sont étudiés. Layvin Kurzawa en fait partie. Il plaît aux décideurs lyonnais. La phase active de ce dossier n'a toutefois pas encore été entamée (pas d'offre au club) mais l'idée est appréciée en interne ».

Kurzawa veut rester au PSG

Reste à savoir si l'international français a envie de quitter le PSG ? Très enthousiaste à l’idée d’évoluer aux côtés de Lionel Messi, l’ancien Monégasque n’est plus vraiment en odeur de sainteté dans la capitale. Troisième latéral gauche dans la hiérarchie de Mauricio Pochettino, derrière Juan Bernat et Abdou Diallo, Kurzawa a pourtant envie de rester au PSG. Pisté par Galatasaray le mois dernier, il avait repoussé les avances du club turc. En sera-t-il de même avec l’OL ? Rien n’est moins sûr, car si Jean-Michel Aulas, Juninho et Peter Bosz sortent leurs meilleurs arguments pour le convaincre, Kurzawa pourrait bien finir par craquer. Dans ce dossier, il faudra aussi que Lyon trouve un terrain d’entente avec Paris, qui pourrait réclamer plus de 10 millions d’euros. Un prix pas trop dans les cordes de l’OL... Mais si Lyon veut se construire un effectif susceptible de jouer le podium en L1, il faudra faire des efforts, et ce dossier Kurzawa en dira sûrement long sur les futures ambitions des Gones.