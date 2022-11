OL : Laurent Blanc, un choix difficile mais applaudi à Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, l'OM reçoit l'OL en Ligue 1. Un match déjà très important pour deux formations décevantes depuis le début de la saison.

L'OL reste sur deux succès de rang en Ligue 1. Depuis l'arrivée de Laurent Blanc, les Gones vont mieux et espèrent enchainer au Stade Vélodrome ce dimanche soir. Surtout que l'OM traverse une importante crise de résultats. La récente élimination dès la phase de poules de la Ligue des champions fait mal, très mal. Mais l'OL reste également une équipe fragile et devra faire preuve de résilience pour remonter durablement au classement de Ligue 1. Si Laurent Blanc veut prioritairement s'appuyer sur des joueurs expérimentés, l'ancien coach du PSG aura aussi besoin de fraicheur. Parmi les recrues estivales voulues par Peter Bosz : Johann Lepenant. L'ancien milieu de terrain de Caen était régulièrement titulaire sous l'ère du Néerlandais. C'est donc plus compliqué depuis l'arrivée de Blanc. Lepenant n'a en effet joué que 51 minutes depuis l'arrivée de l'entraîneur français.

Lepenant fait confiance à Blanc

Depuis l'arrivée de Laurent Blanc, Johan Lepenant joue très peu mais le nouvel entraîneur de l'OL se montre rassurant



"Johan sera, j'en suis sûr, dans le futur, un des joueurs qui apparaîtra dans l'équipe. Et de plus en plus" #OL #Olympico@YassinNfaoui pic.twitter.com/haFdlLrFBx — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 6, 2022

Mais Johann Lepenant est un joueur intelligent et qui souhaite continuer sa progression. Malgré sa perte de temps de jeu, le crack de 20 ans a en plus été rassuré par son nouvel entraineur. Au micro de Téléfoot, le natif de Granville a indiqué sans langue de bois : « Il parle beaucoup à ses joueurs. Il m'a expliqué. Il a été très clair et honnête avec moi ». De quoi lui permettre de gagner en sérénité et en confiance pour l'avenir. Car l'OL compte beaucoup sur les services de Johann Lepenant, auteur de 10 rencontres de Ligue 1 depuis le début de la saison. Lepenant peut d'ailleurs prendre exemple sur Adrien Rabiot, qui avait connu quelques moments difficiles avec Laurent Blanc au Paris Saint-Germain. L'international français avait ensuite explosé au plus haut niveau après un prêt à Toulouse, gagnant finalement sa place dans le groupe parisien du champion du monde 98.