OL : Laurent Blanc a quelques joueurs dans le collimateur

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais est rentré de son stage en Espagne, et Laurent Blanc a découvert un peu plus son groupe. Le premier match amical de l'OL et les entrainements confirment certaines choses.

Débarqué d'urgence à Lyon afin de remplacer un Peter Bosz dont les résultats étaient devenus trop mauvais pour que Jean-Michel Aulas lui maintienne sa confiance, Laurent Blanc a rapidement découvert son effectif. Des joueurs qu'il n'avait pas choisi, et surtout dans une forme physique qui n'étaient pas, selon les propres mots du technicien français, optimales. Profitant de cette longue trêve liée au Mondial, et bénéficiant du fait que l'Olympique Lyonnais n'avait que peu de joueurs retenus pour la Coupe du Monde, Laurent Blanc est donc en stage avec son équipe. Et il fait donc plus ample connaissance avec son vestiaire. Mais l'ancien coach du PSG et de Bordeaux n'a pas mis longtemps à voir que les très jeunes joueurs lyonnais affichaient une volonté qu'il souhaite voir chez ceux qui sont plus expérimentés.

Laurent Blanc attend plus des anciens à l'OL

🔚 Fin du stage à Algorfa 🇪🇸



Nous remercions @LaFincaResort pour leur accueil et leurs installations !



Une grosse semaine de travail s’achève avant notre prochaine étape de la prépa ➡️ Dubai ! 🔴🔵 pic.twitter.com/pE1jmncVcz — Olympique Lyonnais (@OL) December 2, 2022

Revenant notamment sur le match gagné contre Louvain, Laurent Blanc a tenu à mettre en valeur l'apport des pépites de l'Olympique Lyonnais par rapport à ce qu'il avait vu avant leur entrée en jeu. « Les jeunes (Sarr, Laaziri, El Arouch, Lega) sont venus travailler avec nous, ils n’ont pas l’habitude, ils profitent de chaque instant et c’est bien. En deuxième période, il y a eu plus de jeunes sur le terrain, ce n’est pas forcément cette équipe alignée qui a déçu le plus », a lancé, sourire en coin, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui a fait passer le message aux plus anciens histoire qu'ils se motivent un poil plus et ne confondent pas stage en Espagne, et bientôt à Dubaï, en vacances sportives.